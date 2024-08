Meteo Sassari, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassari indicano un fine settimana all’insegna di temperature gradevoli e stabili. Si prevedono cieli prevalentemente sereni o coperti a seconda della giornata, con condizioni atmosferiche generalmente tranquille. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, ideali per godersi le ultime giornate estive. I venti saranno leggeri e non sono previste precipitazioni significative. In particolare, Sabato e Domenica si prevedono temperature massime intorno ai +30°C, con una variazione nella copertura nuvolosa durante le giornate.

Venerdì 30 Agosto

Nel corso della notte a Sassari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo da Est, con raffiche di 5,6km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione nella copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 12km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 10km/h. L’umidità si manterrà costante al 40% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà a 13,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 11,6km/h. L’umidità salirà leggermente al 44% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

In serata, si avrà una presenza di poche nuvole con una copertura del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento soffierà a 10,8km/h provenendo da Nord, con raffiche di 15,1km/h. L’umidità salirà al 57% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 5,8km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel corso della mattina, si avrà la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature saliranno fino a +23,2°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà di 5,4km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche di 5,2km/h. L’umidità si manterrà al 60% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature massime saranno di +22,8°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 4,2km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 4,1km/h. L’umidità salirà al 57% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,5°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 4,5km/h. L’umidità salirà al 56% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Nel corso della notte, si avrà la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,7°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 4,1km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +23,5°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà di 5,5km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche di 5,3km/h. L’umidità si manterrà al 60% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, si avrà la presenza di cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime saranno di +23,3°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 6,1km/h. L’umidità si manterrà al 59% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 5,2km/h. L’umidità salirà leggermente al 58% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sassari si prospetta all’insegna di temperature gradevoli e stabili, con cieli prevalentemente sereni o coperti a seconda della giornata. Le condizioni atmosferiche saranno generalmente tranquille, con venti leggeri e assenza di precipitazioni significative. Sia Sabato che Domenica si prevedono temperature massime intorno ai +30°C, ideali per godersi le ultime giornate estive.

