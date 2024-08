Meteo Sassuolo, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Sassuolo prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 30,7°C alle ore 09:00. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di 34,9°C attese per le ore centrali del giorno. Anche la sera sarà all’insegna del sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 25,9°C alle 21:00 e ai 24,9°C alle 23:00.

Le condizioni di copertura nuvolosa saranno molto basse, con valori che si manterranno intorno allo 0% per l’intera giornata. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che soffieranno principalmente da direzioni variabili, con punte massime attese nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata di sole e caldo.

L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 25% e il 56%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016hPa per gran parte della giornata.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Sassuolo si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere le dovute precauzioni per contrastare il caldo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +23.9° Assenti 7.4 SO max 7.8 Libeccio 52 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 6.4 SO max 6.8 Libeccio 54 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.2° Assenti 6.2 SO max 7.5 Libeccio 55 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.7° perc. +30.5° Assenti 4.4 N max 3.6 Tramontana 40 % 1017 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +33.2° Assenti 7.3 ENE max 5.4 Grecale 27 % 1016 hPa 15 cielo sereno +34.8° perc. +33.4° Assenti 7.5 ENE max 4.5 Grecale 25 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +28.2° Assenti 6.8 SE max 8.4 Scirocco 37 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 8.7 SO max 10 Libeccio 47 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:52

