Meteo Savona, le previsioni per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Savona si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un cielo sereno che accompagnerà la città per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 6,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +28°C. Il vento soffierà sempre dalla stessa direzione, con intensità leggermente superiore rispetto alla mattina, arrivando a toccare i 7,7km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017hPa.

In serata, il cielo inizierà a coprirsi leggermente, con la comparsa di nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +22°C, mentre il vento cambierà direzione provenendo da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 5,4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 80% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Savona indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e all’umidità, che potrebbero influenzare il comfort termico. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° prob. 10 % 1 NNE max 4.9 Grecale 83 % 1017 hPa 3 poche nuvole +22.5° perc. +23° prob. 4 % 2.6 ENE max 5.2 Grecale 86 % 1016 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.9° Assenti 3.3 NNE max 5.6 Grecale 82 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6.6 ESE max 5.4 Scirocco 63 % 1018 hPa 12 cielo sereno +27.8° perc. +29° prob. 4 % 10.1 SE max 9.5 Scirocco 58 % 1017 hPa 15 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° prob. 4 % 8.5 SSE max 9.9 Scirocco 58 % 1016 hPa 18 cielo sereno +23.9° perc. +24.3° Assenti 3.9 S max 6 Ostro 75 % 1016 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° prob. 16 % 3.6 NO max 5.4 Maestrale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:11

