Meteo Savona, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

Durante il fine settimana a Savona, si prevedono condizioni meteo generalmente stabili e piacevoli. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio la leggera pioggia prevista per Sabato mattina. Le temperature oscilleranno tra i 24,2°C e i 30,7°C, con sensazioni termiche che raggiungeranno i 33,2°C. Il vento sarà per lo più leggero, proveniente da diverse direzioni. In generale, un weekend tranquillo e ideale per godersi il bel tempo a Savona.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Savona, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,2°C, con una sensazione termica di 24,9°C. Il vento soffierà a 6,4km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 10,8km/h. L’umidità sarà all’84% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a 27,5°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i 29,4°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 67% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i 29,2°C, e una sensazione termica di 32°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,1km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 2%. Le temperature caleranno fino a 24,8°C, con una percezione di fresco di 25,8°C. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Savona, il cielo sarà coperto al 50%, con temperature intorno ai 24,4°C e una sensazione termica di 25,3°C. Il vento soffierà a 7,8km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà al 90% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 91%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 24,3°C e una percezione di caldo di 25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 96%, con temperature che si attesteranno sui 24,3°C, e una sensazione termica di 25°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord. L’umidità salirà all’87% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 75%. Le temperature saranno intorno ai 23,6°C, con una percezione di fresco di 24,3°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,5km/h. L’umidità sarà all’86% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Domenica 4 Agosto

Durante la notte a Savona, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,6°C, con una sensazione termica di 25,1°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità sarà al 78% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a 27,8°C, con una percezione di caldo che raggiungerà i 30,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 68% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 20%, temperature che raggiungeranno i 30,7°C, e una sensazione termica di 33,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Est. L’umidità salirà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature caleranno fino a 26,5°C, con una percezione di fresco di 26,5°C. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà al 77% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Savona si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla leggera pioggia prevista per Sabato mattina. Buon weekend a tutti i lettori!

