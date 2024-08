Meteo Scandicci, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Scandicci promettono una giornata all’insegna del sole e del caldo. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai 25-26°C. La copertura nuvolosa sarà assente e la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche quasi impercettibili.

Man mano che la mattina avanza, le temperature saliranno rapidamente, superando i 30°C già verso le ore 10:00. Il sole splenderà alto nel cielo senza alcuna nuvola a offuscarlo. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a rendere l’aria piacevole nonostante il caldo.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà punte di 36-37°C. La brezza si farà più vivace, con raffiche che potranno superare i 20km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 30%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1006-1007hPa.

All’ora di cena, le temperature saranno ancora elevate, attorno ai 30°C, e il cielo resterà sereno. La brezza tenderà a calmarsi leggermente, ma l’umidità inizierà a aumentare, arrivando al 40%.

Nella serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature intorno ai 26-28°C. Tuttavia, è previsto un lieve aumento della probabilità di precipitazioni durante la notte, sebbene resti comunque bassa.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Scandicci sarà caratterizzato da un clima estivo tipico, con sole, caldo e brezze che renderanno la giornata piacevole nonostante le temperature elevate. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei giorni successivi, con un leggero aumento dell’umidità e della probabilità di precipitazioni. Sono previste giornate soleggiate e calde, ideali per godersi l’estate in Toscana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 1.7 SE max 1.9 Scirocco 58 % 1010 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 0.4 SSE max 0.6 Scirocco 58 % 1010 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° Assenti 0.3 SSE max 1.1 Scirocco 49 % 1010 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +34° Assenti 4.9 O max 8.4 Ponente 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +36.8° perc. +37.1° Assenti 12.1 ONO max 14.8 Maestrale 29 % 1006 hPa 16 cielo sereno +34.8° perc. +34.6° prob. 20 % 19.4 O max 21.9 Ponente 31 % 1005 hPa 19 cielo sereno +29.4° perc. +29.9° prob. 26 % 10.7 SO max 17.3 Libeccio 48 % 1007 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 40 % 5.1 SSO max 9.4 Libeccio 69 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:33

