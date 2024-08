Meteo Scandicci, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Scandicci, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento soffierà a 2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di 3,3km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione di +34,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 41%.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +36,9°C, con una percezione di +37,3°C. Il vento soffierà a 6,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 14,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.17mm e l’umidità del 29%.

In serata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,7°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 42%.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte a Scandicci, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento soffierà a 2,6km/h provenendo da Sud, con raffiche di 3,7km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina, è prevista una copertura nuvolosa del 63% con temperature che raggiungeranno i +29,9°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,2km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 45%.

Durante il pomeriggio, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime saranno di +35,7°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,6km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.69mm e l’umidità del 53%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 77%.

Domenica 18 Agosto

Nella notte a Scandicci, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Sud Est, con raffiche di 6,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.15mm e l’umidità dell’81%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,7km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 61%.

Nel pomeriggio, è prevista forte pioggia con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +35,7°C, con una percezione di +34,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,6km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno abbondanti, con 12.96mm e l’umidità dell’91%.

In serata, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà dell’90%.

Alla luce di queste previsioni, il fine settimana a Scandicci si prospetta variabile, con precipitazioni significative soprattutto nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

