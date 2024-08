Meteo Scandicci, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Fine settimana a Scandicci: caldo e soleggiato con temperature elevate e cieli sereni. Le previsioni indicano un sabato e una domenica senza precipitazioni significative, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, sono attese variazioni nella copertura nuvolosa e un aumento dell’umidità verso sera. Le temperature massime raggiungeranno i 40,4°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Est.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Scandicci, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 1,3km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 36,1°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità diminuirà al 27% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di 38,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. C’è una probabilità del 1% di precipitazioni, ma le piogge sono assenti. L’umidità sarà del 21% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud. L’umidità aumenterà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Scandicci, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 38°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature massime saranno di 39,3°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. Le piogge saranno assenti nonostante una probabilità del 1%. L’umidità sarà del 19% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Sera

In serata sono previste condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 30,8°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 44% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Scandicci, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 39°C intorno alle 11:00, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature massime saranno di 40,4°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. Le piogge saranno assenti nonostante una probabilità dell’82%. L’umidità sarà del 18% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Sera

In serata sono previste condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 32°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Scandicci si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Tuttavia, sono previste variazioni della copertura nuvolosa e un aumento dell’umidità verso la sera. Sia Sabato che Domenica non sono previste precipitazioni significative, garantendo così condizioni ideali per godersi il weekend all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.