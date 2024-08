Meteo Scicli, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Scicli indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna sarà di circa 27,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, con la comparsa di nubi sparse nel primo pomeriggio che tenderanno ad aumentare fino a sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 29,5°C e i 31,8°C. Il vento sarà debole proveniente da Est – Nord Est con una velocità attorno ai 3,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà con la comparsa di nubi sparse. La temperatura massima si attesterà sui 32,4°C con una percezione di caldo intorno ai 34,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 18km/h. L’umidità aumenterà al 46% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una temperatura che si manterrà intorno ai 27,3°C. Il vento sarà proveniente da Nord Ovest con una velocità di 13,3km/h. L’umidità salirà al 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Scicli indicano una giornata con cielo in prevalenza sereno al mattino, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un lieve aumento dell’umidità nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Scicli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +29.1° Assenti 6 NNO max 6.5 Maestrale 63 % 1016 hPa 4 cielo sereno +27.3° perc. +28.6° Assenti 5 N max 5.4 Tramontana 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +32° Assenti 2.9 SSE max 4.1 Scirocco 50 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.2° perc. +33.8° Assenti 15.5 SO max 12.1 Libeccio 46 % 1016 hPa 13 nubi sparse +32° perc. +33.9° Assenti 15.4 OSO max 13.8 Libeccio 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +30.3° perc. +31.8° Assenti 15 O max 17.1 Ponente 52 % 1015 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +29.3° Assenti 9.8 ONO max 12.7 Maestrale 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +27.4° perc. +28.4° Assenti 9.6 NO max 10.9 Maestrale 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:54

