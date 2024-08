Meteo Segrate, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Segrate indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature comprese tra i +22,8°C e i +26,6°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite con una probabilità di pioggia intorno al 20%, temperature in aumento fino a +32,6°C e venti leggeri da Sud. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C.

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una leggera pioggerella, con precipitazioni intorno ai 0.38mm e una probabilità di pioggia intorno all’80%. Nel corso della giornata, la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, con valori intorno al 20% nel pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà costante intorno al 80% nelle prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente fino al 41% nel pomeriggio.

Le temperature percepita saranno sempre leggermente superiori rispetto alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di calore costante durante l’intera giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1016hPa, mentre la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere nel corso della giornata.

In base alle condizioni attese per Venerdì 23 Agosto, possiamo concludere che a Segrate ci sarà una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con temperature in aumento nel pomeriggio e una probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali aggiornamenti delle previsioni del tempo per godersi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Segrate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.58 mm 8.2 ENE max 22.1 Grecale 75 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.8° perc. +22.1° prob. 42 % 5 E max 5.7 Levante 80 % 1013 hPa 6 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° prob. 27 % 3.6 SE max 5.4 Scirocco 77 % 1015 hPa 9 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 4.1 SSE max 5.7 Scirocco 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +32.1° prob. 16 % 8.4 SSE max 8.1 Scirocco 44 % 1014 hPa 15 cielo sereno +32.6° perc. +33.3° prob. 20 % 8.5 S max 7 Ostro 41 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +29.8° prob. 20 % 4.5 S max 5.1 Ostro 52 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 37 % 1.3 NNO max 3.2 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:12

