Meteo Segrate, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Segrate indicano un inizio settimana con cielo coperto e temperature stabili, seguito da un progressivo aumento delle temperature e cieli più sereni verso metà settimana. Tuttavia, giovedì potrebbe portare qualche precipitazione leggera. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità varierà tra il 60% e l’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante. Siate preparati per un lieve cambiamento nelle condizioni meteorologiche a Segrate.

Lunedì 19 Agosto

Notte

Durante la notte a Segrate, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +20,2°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità fino a 4,4km/h. L’umidità si attesterà all’80% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo coperto al 100%, temperature in aumento fino a +23,6°C percepiti come +23,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5,5km/h. L’umidità diminuirà al 64% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +25,5°C percepiti come +25,7°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità si attesterà al 59% con pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 97% con temperature intorno ai +22,8°C percepiti come +23°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di 5,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 73% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte

Durante la notte a Segrate, il cielo presenterà nubi sparse al 36% con temperature stabili intorno ai +20,6°C percepiti come +20,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 4,4km/h. L’umidità si attesterà all’80% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina inizierà con nubi sparse al 36% e temperature che si manterranno intorno ai +20,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Ovest con una velocità di 4,4km/h. L’umidità rimarrà costante all’80% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse al 55% con temperature che raggiungeranno i +21,2°C percepiti come +21,3°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud con raffiche fino a 2,8km/h. L’umidità si attesterà al 77% con pressione atmosferica costante a 1012hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà al 46% con temperature intorno ai +20,9°C percepiti come +21,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Est con una velocità di 1km/h. L’umidità si manterrà al 78% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte

Durante la notte a Segrate, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +23,1°C percepiti come +23,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest con una velocità di 4,7km/h. L’umidità si attesterà al 69% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con cielo sereno al 0% e temperature che si manterranno intorno ai +22,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest con una velocità di 4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 70% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +29,6°C percepiti come +29,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud Ovest con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità si attesterà al 43% con pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +24,8°C percepiti come +25,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Ovest con una velocità di 3,8km/h. L’umidità aumenterà al 67% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte

Durante la notte a Segrate, il cielo sarà sereno al 2% con temperature intorno ai +23,4°C percepiti come +23,7°C. Il vento sarà una brezza proveniente da Est con una velocità di 12,9km/h. L’umidità si attesterà al 73% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina inizierà con cielo sereno al 7% e temperature stabili intorno ai +23,1°C percepiti come +23,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 10,9km/h. L’umidità si manterrà al 73% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà pioggia leggera al 43% con temperature che si manterranno intorno ai +22,2°C percepiti come +22,5°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est con una velocità di 9,7km/h. L’umidità aumenterà al 78% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 56% con temperature intorno ai +22°C percepiti come +22,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est con una velocità di 7,8km/h. L’umidità si attesterà al 79% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

