Meteo Selargius, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto a Selargius, le previsioni meteo indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le 10:00. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 5 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’1%. Verso le 17:00 sono previste precipitazioni leggere, con una probabilità del 4%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con venti moderati provenienti da Sud – Sud Est.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura intorno al 14%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +25°C. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 6 km/h proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 28 Agosto a Selargius indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi intorno ai +30°C. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.1° perc. +23.4° prob. 27 % 3.9 NNO max 5.7 Maestrale 73 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +23.2° prob. 39 % 4.9 N max 5.3 Tramontana 78 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 4 % 3.1 N max 3.9 Tramontana 66 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +31.2° Assenti 11.6 S max 9.4 Ostro 53 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +32.2° prob. 4 % 21.1 SSE max 18.5 Scirocco 55 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +30.9° prob. 38 % 15 SSE max 13.6 Scirocco 58 % 1015 hPa 19 poche nuvole +25.1° perc. +25.3° prob. 5 % 1 N max 4.7 Tramontana 65 % 1016 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.5° Assenti 2.2 NNE max 3.9 Grecale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:56

