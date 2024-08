Meteo Selargius, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius indicano una settimana all’insegna di temperature gradevoli e cieli per lo più sereni, con solo alcune nubi sparse. I venti saranno moderati e non sono attese precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, consentendo di godersi le giornate all’aperto.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 15,6km/h.

Mattina: Le prime ore del mattino vedranno ancora nubi sparse con una copertura del 41%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C con venti che si intensificheranno a 21,5km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature massime saranno di +28,8°C con venti che soffieranno a 33,1km/h da Nord Ovest.

Sera: Al calar della sera, il cielo si libererà dalle nubi, rimanendo solo poche presenti con una copertura del 18%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a 18,4km/h.

Martedì 20 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’7%. Le temperature notturne si attesteranno sui +21,5°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 12,7km/h.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai +24,7°C con venti che soffieranno a 14,1km/h da Nord – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31°C e venti che si intensificheranno a 17,7km/h da Ovest – Nord Ovest.

Sera: Al tramonto, il cielo sarà ancora sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 18,7km/h.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature notturne si attesteranno sui +22,5°C con una brezza tesa da Nord Ovest a 16,4km/h.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai +25,5°C con venti che soffieranno a 14,7km/h da Nord – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 77%. Le temperature massime saranno di +32,6°C con venti che soffieranno a 19,7km/h da Nord Ovest.

Sera: Al calar della sera, il cielo si coprirà completamente, diventando cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 18,2km/h.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Il cielo sarà parzialmente coperto da pochi nuvolose con una copertura del 19%. Le temperature notturne si attesteranno sui +22,6°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 14,8km/h.

Mattina: Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature intorno ai +25,9°C con venti che soffieranno a 9,6km/h da Nord – Nord Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 38%. Le temperature massime saranno di +28°C con venti che soffieranno a 7,8km/h da Nord Ovest.

Sera: Al calar della sera, il cielo si libererà dalle nubi, rimanendo solo poche presenti con una copertura del 54%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 18,2km/h.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Selargius si preannuncia con temperature gradevoli e cieli per lo più sereni, con solo alcune nubi sparse che potrebbero comparire nel corso dei giorni. I venti saranno moderati e non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli.

