Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Sestri Levante mostrano un inizio di giornata con cielo coperto e temperature intorno ai +26°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature in aumento fino a +31°C. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere, con una probabilità intorno al 15% e temperature che si manterranno intorno ai +30°C.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo coperto e temperature stabili intorno ai +26°C. La mattina vedrà un graduale aumento delle temperature con la comparsa di nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 70%. Durante il pomeriggio, le piogge leggere potrebbero manifestarsi con una probabilità intorno al 15%, mentre la sera le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura intorno al 30%.

Le temperature percepita saranno in linea con quelle effettive, con valori che si manterranno costanti durante la giornata. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord Est. Le precipitazioni saranno presenti principalmente nel pomeriggio, con quantitativi minimi di pioggia.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere nel pomeriggio e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali precipitazioni. Per i prossimi giorni a Sestri Levante, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 11.1 NNE max 10.4 Grecale 60 % 1015 hPa 3 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 9.3 NNE max 8.7 Grecale 61 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° prob. 4 % 8.4 NE max 9.2 Grecale 65 % 1014 hPa 9 nubi sparse +30.7° perc. +31.5° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 46 % 1014 hPa 12 nubi sparse +31.2° perc. +31.9° Assenti 6.3 SO max 5.1 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +30.4° perc. +30.8° 0.22 mm 2.3 NNO max 3.9 Maestrale 45 % 1011 hPa 18 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 20 % 12.6 N max 14.5 Tramontana 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25° perc. +25.2° prob. 8 % 9.8 NNE max 9 Grecale 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.