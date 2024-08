Meteo Sestri Levante, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Sestri Levante promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 9km/h.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28,7°C verso le 10:00. Il vento sarà sempre proveniente da Sud con una velocità che potrà arrivare fino a 10,1km/h.

Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28,9°C e il vento sarà ancora da Sud, con raffiche leggere.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 25°C. Il vento proveniente da Est sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestri Levante indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e venti leggeri. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° prob. 4 % 9.2 NE max 8.6 Grecale 59 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° prob. 5 % 8.3 NE max 7.7 Grecale 60 % 1009 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.2° prob. 1 % 6.9 NE max 6.8 Grecale 63 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +30.2° Assenti 6.6 S max 6.2 Ostro 60 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +32.2° Assenti 9.4 S max 8.7 Ostro 69 % 1009 hPa 15 poche nuvole +28.9° perc. +32.6° prob. 22 % 9 S max 8.1 Ostro 71 % 1007 hPa 18 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 25 % 5.2 SE max 6.6 Scirocco 85 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.7° perc. +25.6° prob. 27 % 7.7 E max 8.2 Levante 89 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.