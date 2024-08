Meteo Siena, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Siena per Domenica 18 Agosto

Le condizioni meteorologiche a Siena per Domenica 18 Agosto saranno caratterizzate da una giornata variabile, con alternanza di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,3°C e i +29,6°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud, con intensità variabile durante la giornata.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera pioggia e temperature comprese tra i +18,3°C e i +19,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a aumentare, con temperature che saliranno fino a +26,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere e cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,6°C, mentre il vento soffierà con maggiore intensità da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le nubi sparse lasceranno spazio a schiarite, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,3°C. Il vento proveniente da Nord Est sarà leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul meteo a Siena.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +19.5° prob. 4 % 2.2 SSE max 2.8 Scirocco 92 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.9° prob. 24 % 1.3 SSE max 2.4 Scirocco 93 % 1010 hPa 7 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° prob. 18 % 6.4 SSE max 8.8 Scirocco 72 % 1010 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 27 % 10.7 S max 16 Ostro 55 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +28.6° perc. +28.8° 0.21 mm 18.3 OSO max 24.8 Libeccio 46 % 1007 hPa 16 cielo coperto +27.3° perc. +27.2° prob. 51 % 19.6 ONO max 23.5 Maestrale 42 % 1007 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° prob. 27 % 11.8 NNO max 24.2 Maestrale 69 % 1007 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° prob. 22 % 4.2 NNE max 5.2 Grecale 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:08

