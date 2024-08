Meteo Siena, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Siena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio.

Meteo a Siena:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con un lieve aumento della percezione termica a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 40%. Il vento soffierà da sud con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare i +35°C. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 25%, mentre la velocità del vento aumenterà provenendo da direzioni sud-ovest.

La sera sarà all’insegna della serenità, con un cielo privo di nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, ma l’umidità aumenterà leggermente.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Siena indicano una giornata estiva con condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate e il cielo sereno renderanno l’atmosfera piacevole e adatta a svolgere varie attività all’aria aperta. Tuttavia, si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, date le temperature elevate previste per la giornata.

Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Siena per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto e godere appieno delle bellezze di questa città toscana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 2 N max 2.3 Tramontana 79 % 1017 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° Assenti 1.8 E max 2.3 Levante 84 % 1017 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 3.4 ESE max 3.9 Scirocco 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +31.1° Assenti 7.1 S max 10.7 Ostro 32 % 1017 hPa 13 cielo sereno +34.9° perc. +33° Assenti 15.2 SO max 14.7 Libeccio 21 % 1015 hPa 16 cielo sereno +32.1° perc. +30.7° Assenti 16.3 OSO max 13.9 Libeccio 28 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 5.5 ONO max 5.9 Maestrale 61 % 1016 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.7° Assenti 3.3 O max 3.4 Ponente 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:59

