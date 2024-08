Meteo Siracusa, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Siracusa prevedono una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e soleggiate. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. La copertura nuvolosa sarà assente e la velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche fino a 9,1km/h provenienti da direzione Nord.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +30°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, provenendo da Est – Sud Est con intensità fino a 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima toccherà i +32°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 18,4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 64% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

In serata, la situazione meteorologica a Siracusa vedrà un aumento della copertura nuvolosa, che potrà arrivare fino al 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C e il vento soffierà da Sud con una velocità di 6,5km/h. L’umidità si manterrà costante al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Siracusa si prospetta una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa in serata, ma nel complesso le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° Assenti 8 N max 8.5 Tramontana 70 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.1° perc. +28.7° Assenti 5.4 N max 5.7 Tramontana 66 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +29.6° Assenti 0.5 N max 4.8 Tramontana 59 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +30.4° Assenti 12 SE max 8.1 Scirocco 59 % 1011 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +31.6° Assenti 18.4 SSE max 17.2 Scirocco 64 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +32.3° prob. 11 % 20.1 S max 22.5 Ostro 68 % 1009 hPa 19 cielo sereno +28.5° perc. +31.2° Assenti 9.8 S max 11 Ostro 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +28.1° perc. +30.6° Assenti 8.3 NE max 9 Grecale 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.