Meteo Sondrio, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

Venerdì 30 Agosto a Sondrio si prospetta una giornata all’insegna di condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni del tempo indicano cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura intorno al 30%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +30°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud con intensità variabile tra i 4,8 e i 7,4 km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 45-50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Sud con intensità compresa tra i 6,1 e gli 8,9 km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 50-60%. Le temperature caleranno gradualmente, raggiungendo i +22°C. Il vento tenderà a diminuire di intensità, mantenendosi comunque moderato con raffiche leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Sondrio indicano una giornata piacevole e senza particolari criticità dal punto di vista meteorologico. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° Assenti 5.5 NE max 5.4 Grecale 80 % 1022 hPa 3 poche nuvole +20.9° perc. +21.2° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 82 % 1022 hPa 6 poche nuvole +23.2° perc. +23.6° Assenti 4.8 NNE max 4.9 Grecale 79 % 1022 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +29.8° Assenti 5.4 S max 3.9 Ostro 50 % 1021 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +31° Assenti 8.3 SSO max 5.4 Libeccio 42 % 1019 hPa 15 nubi sparse +30.1° perc. +30.8° Assenti 8.6 SO max 6.1 Libeccio 47 % 1019 hPa 18 nubi sparse +23.7° perc. +24.1° prob. 7 % 1.5 OSO max 2.4 Libeccio 77 % 1020 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:57

