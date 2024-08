Meteo Terlizzi, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Terlizzi indicano un inizio settimana con piogge leggere e moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e nubi sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera variazione nei valori termici. Nelle prossime ore, si prevedono venti moderati provenienti da diverse direzioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Terlizzi ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C con una leggera percezione di caldo a +25,6°C. Il vento soffierà a 6,7km/h proveniente da Ovest. Possibili raffiche fino a 7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.15mm con umidità al 63% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Mattina: La mattina continuerà la pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si abbasseranno a +24,1°C con percezione di caldo a +24,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 8,8km/h proveniente da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.89mm con umidità al 68% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la situazione meteorologica non cambierà molto, con pioggia moderata e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con percezione di caldo a +22,2°C. Il vento soffierà da Sud Est a 6,9km/h con raffiche fino a 7,6km/h. Le precipitazioni saranno di 1.23mm con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera e copertura nuvolosa al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C con percezione di caldo a +22,8°C. Il vento sarà moderato a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con umidità al 77% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Terlizzi il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C con una leggera percezione di caldo a +22,7°C. Il vento soffierà a 6,9km/h proveniente da Ovest. Possibili raffiche fino a 9,1km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Mattina: La mattina avrà nubi sparse con copertura nuvolosa al 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,3°C con percezione di caldo a +22,5°C. Il vento sarà a 7,5km/h proveniente da Ovest. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con nubi sparse e copertura nuvolosa al 58%. Le temperature si alzeranno leggermente a +26°C con percezione di caldo costante a +26°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 6,8km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 58% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C con percezione di caldo a +24,7°C. Il vento sarà leggero a 9,5km/h proveniente da Nord Est. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 70% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Terlizzi il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C con una leggera percezione di caldo a +24°C. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 72% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si alzeranno a +23,7°C con percezione di caldo a +24°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 7,4km/h proveniente da Ovest. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 72% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si alzeranno a +28,2°C con percezione di caldo a +29°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 19,2km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 53% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 64%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C con percezione di caldo a +28,1°C. Il vento sarà moderato a 21,9km/h proveniente da Nord. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 62% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Terlizzi il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C con una leggera percezione di caldo a +25°C. Il vento soffierà a 10,9km/h proveniente da Ovest. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 72% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si alzeranno a +27,1°C con percezione di caldo a +28,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 14,1km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 58% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si alzeranno a +28°C con percezione di caldo costante a +28°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 16,6km/h. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 57% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con percezione di caldo a +25,6°C. Il vento sarà moderato a 14,3km/h proveniente da Nord. Nessuna precipitazione è prevista, con umidità al 74% e pressione atmosferica a 1013hPa.

