Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Termini Imerese si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 25-35% con temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con intensità variabile.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di piogge sarà inferiore rispetto al pomeriggio, ma il cielo rimarrà coperto per gran parte della notte.

In base alla situazione attesa per Sabato 24 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di condizioni che potrebbero influenzare le attività all’aperto. È consigliabile essere preparati con abbigliamento adeguato in caso di pioggia e tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Termini Imerese suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature stabili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +26.2° Assenti 2.1 ESE max 2.9 Scirocco 85 % 1017 hPa 4 poche nuvole +24.8° perc. +25.6° Assenti 2.9 E max 3.9 Levante 86 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.9° perc. +29° prob. 4 % 4.6 NE max 5.3 Grecale 75 % 1017 hPa 10 poche nuvole +29.8° perc. +32.5° prob. 8 % 7.5 NNE max 6.2 Grecale 60 % 1017 hPa 13 nubi sparse +29.8° perc. +33.2° prob. 15 % 12.7 NNE max 9.8 Grecale 64 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +27.8° perc. +30.2° 0.46 mm 7.9 NNE max 8.4 Grecale 70 % 1017 hPa 19 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 21 % 3.2 ENE max 4.8 Grecale 75 % 1017 hPa 22 cielo coperto +25.8° perc. +26.4° prob. 1 % 2.2 SE max 3 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:42

