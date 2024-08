Meteo Termoli, le previsioni per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Termoli indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e sera il cielo sarà prevalentemente sereno.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che varierà tra i 12,9km/h e i 17,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 49-52% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa. Le temperature massime saranno di circa +30,5°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +33,5°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità tra i 15,3km/h e i 20,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-60% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno ad essere stabili con un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,4°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 1km/h e i 5,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 69-72% con una pressione atmosferica di 1014-1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Termoli per Giovedì 15 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature piuttosto elevate e vento di intensità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature percepite, che potrebbero risultare più elevate rispetto ai valori effettivi. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Termoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.8° perc. +28° Assenti 9.2 SSO max 9.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.4 O max 6.4 Ponente 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +30.1° Assenti 7.3 ONO max 7.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +31.7° Assenti 17.1 NNE max 9.1 Grecale 52 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.4° perc. +33.5° Assenti 19.7 NE max 17.6 Grecale 59 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +33° Assenti 8.3 NNE max 8 Grecale 61 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +30.1° Assenti 1 NO max 0.8 Maestrale 72 % 1013 hPa 22 cielo sereno +27.5° perc. +29.6° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:56

