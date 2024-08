Meteo Torre Annunziata, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Torre Annunziata indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 32,2°C durante le ore centrali del giorno, mentre la minima sarà di circa 27,1°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i 28,4°C e i 32,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 2,3km/h e i 10,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,6°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con raffiche leggere intorno ai 10,8km/h.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 7%. Le temperature saranno ancora piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai 29,2°C. Il vento continuerà a provenire da Ovest con una velocità intorno ai 4,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata per Martedì 6 Agosto confermano una giornata estiva caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenere valori simili. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta approfittando del bel tempo previsto.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Torre Annunziata

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.2° perc. +30° Assenti 4.2 SO max 5.3 Libeccio 63 % 1011 hPa 3 poche nuvole +27.1° perc. +29.1° Assenti 3.4 SSO max 3.8 Libeccio 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 1.5 OSO max 2.3 Libeccio 63 % 1011 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +33.6° Assenti 8.4 SO max 5.6 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +33.9° Assenti 13.6 OSO max 9.7 Libeccio 50 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +33.4° Assenti 12.2 O max 11 Ponente 51 % 1010 hPa 18 cielo sereno +30.4° perc. +32.6° prob. 7 % 6.8 ONO max 6.4 Maestrale 55 % 1011 hPa 21 cielo sereno +29.2° perc. +31.7° prob. 1 % 4.4 O max 4.6 Ponente 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:08

