Meteo Trapani, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto a Trapani si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di sereno a momenti nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai 29°C nel corso della mattina e valori minimi intorno ai 26°C durante la sera.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai 26°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 27°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sporadica, e le temperature raggiungeranno i 29°C. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 27°C.

Le condizioni del vento saranno caratterizzate da brezze vivaci provenienti prevalentemente da Nord – Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 23km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012hPa.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Trapani si prevede un’alternanza di giornate con cielo sereno e momenti nuvolosi, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì 26 Agosto. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 19.8 NNE max 22.7 Grecale 76 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 17.2 NE max 19.7 Grecale 77 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +29° Assenti 17.7 NNE max 19.2 Grecale 67 % 1013 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +30.2° Assenti 19.2 NNE max 18.4 Grecale 55 % 1012 hPa 13 cielo coperto +28.8° perc. +30.1° Assenti 22.2 N max 22 Tramontana 55 % 1012 hPa 16 cielo coperto +27.9° perc. +29.5° Assenti 19.4 NNE max 22.7 Grecale 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 16.7 NNE max 21 Grecale 69 % 1012 hPa 22 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 19.1 NNE max 23.6 Grecale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.