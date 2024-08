Meteo Trapani, le previsioni per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Lunedì 5 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,1°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore rispetto a quella effettiva, a causa della presenza di una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai +26,6°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali della mattinata. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est favorirà una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, il bel tempo sarà ancora protagonista con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +29,6°C. Il vento proveniente da Nord sarà leggermente più sostenuto, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni climatiche.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera aumento della copertura nuvolosa (5-8%). Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, mantenendo un clima piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Trapani indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni climatiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cielo generalmente sereno. Si consiglia di godere di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze di Trapani e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 10 NNE max 11.7 Grecale 81 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +26.7° Assenti 8.6 NE max 9.8 Grecale 82 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +30.6° Assenti 11.4 NNE max 11.9 Grecale 70 % 1010 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +32.7° Assenti 19 N max 16.2 Tramontana 60 % 1010 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +32.4° Assenti 18.8 N max 18.8 Tramontana 62 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +31.7° Assenti 19.1 NNE max 21 Grecale 63 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.4° perc. +29.8° Assenti 16.6 NNE max 19.3 Grecale 73 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26.7° perc. +28.8° Assenti 12.5 NNE max 14.1 Grecale 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:12

