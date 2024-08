Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Martedì 20 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e sera.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità tra i 21 e i 29 km/h, con raffiche fino a 30 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61-67% e la pressione atmosferica sarà di circa 1010-1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e temperature che si manterranno stabili intorno ai 27-28°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord Ovest, con una velocità leggermente inferiore rispetto alla mattina, intorno ai 22-24 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 61%.

In serata, le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, con un cielo completamente sereno e temperature intorno ai 26°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 12-17 km/h sempre da Nord. L’umidità si manterrà intorno al 62-63% e la pressione atmosferica intorno ai 1012-1013hPa.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Trapani si prospetta una giornata con piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da cielo sereno e temperature gradevoli. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteo e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +24.2° perc. +24.6° 2.47 mm 22.2 O max 26.9 Ponente 75 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +24.7° perc. +25.1° 0.56 mm 19.1 ONO max 24.1 Maestrale 72 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.43 mm 21.3 NO max 25.3 Maestrale 67 % 1010 hPa 10 poche nuvole +27.4° perc. +28.7° prob. 56 % 27 NO max 29.5 Maestrale 61 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +29° Assenti 24.1 NO max 26.3 Maestrale 61 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +27.1° perc. +28.4° 0.16 mm 16.5 NNO max 18.9 Maestrale 63 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 14.1 N max 17.5 Tramontana 63 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 12.5 NNO max 15.2 Maestrale 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:53

