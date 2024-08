Meteo Trapani, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, che tenderanno a coprirsi nel corso della giornata fino a raggiungere una copertura nuvolosa del 100% in serata. Le temperature oscilleranno tra i +25,5°C e i +30,3°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 76% nelle prime ore del giorno per poi aumentare fino al 69% in serata.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 9,8km/h e i 13,5km/h, proveniente prevalentemente da Nord – Nord Est. Nel pomeriggio, il vento aumenterà fino a raggiungere i 23,1km/h provenienti sempre da Nord. La situazione si confermerà anche in serata, con venti che soffieranno a una velocità di 15,3km/h provenienti da Nord Est.

Le previsioni del tempo indicano che la giornata sarà caratterizzata da cielo coperto, con possibilità di precipitazioni scarse nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di munirsi di un ombrello nel caso in cui le previsioni si confermassero.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Trapani, si prevede un peggioramento delle condizioni meteo con un aumento della copertura nuvolosa e delle precipitazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 11 ENE max 12 Grecale 76 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 7.7 ENE max 8.4 Grecale 72 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +28.7° Assenti 4.9 NE max 6.4 Grecale 63 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.9° perc. +31.6° Assenti 13.5 N max 13.9 Tramontana 54 % 1015 hPa 13 cielo coperto +29.9° perc. +31.7° Assenti 26.2 NNE max 25.9 Grecale 55 % 1014 hPa 16 cielo coperto +29.4° perc. +31.2° Assenti 21.9 NNE max 24.7 Grecale 57 % 1014 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +29.2° Assenti 15.3 NE max 17.9 Grecale 69 % 1014 hPa 22 nubi sparse +27.2° perc. +28.6° Assenti 13.5 NE max 14.8 Grecale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.