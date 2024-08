Meteo Trento, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Trento si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i +19°C e i +31°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-97%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa pioggia leggera con una temperatura di +19,7°C e una copertura nuvolosa del 53%. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi verso le prime ore del mattino, con pioggia moderata alle 01:00 e 02:00, con una copertura nuvolosa del 100%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge leggere fino alle 10:00, quando le precipitazioni dovrebbero attenuarsi. Le temperature saliranno fino a +28,3°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Le precipitazioni potrebbero riprendere verso le 15:00, con piogge leggere e moderate.

In sera, le piogge dovrebbero intensificarsi, con precipitazioni moderate e una temperatura che scenderà gradualmente fino ai +19,7°C alle 23:00.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Trento si prevedono condizioni meteorologiche instabili con possibili piogge e temperature che potrebbero rimanere fresche rispetto alla media stagionale. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.3° perc. +19.8° 0.15 mm 4.8 NNE max 6 Grecale 96 % 1015 hPa 5 pioggia moderata +19.7° perc. +20.3° 1.13 mm 3.8 N max 5.9 Tramontana 96 % 1015 hPa 8 cielo coperto +23.1° perc. +23.6° prob. 35 % 2.9 NNE max 5.3 Grecale 82 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +29.5° perc. +30.5° 0.17 mm 4.2 SSO max 5.3 Libeccio 51 % 1014 hPa 14 cielo coperto +30.9° perc. +32.4° prob. 62 % 6 SSO max 7.8 Libeccio 50 % 1012 hPa 17 pioggia moderata +25° perc. +25.8° 2.5 mm 3.1 SSO max 3.9 Libeccio 85 % 1013 hPa 20 pioggia leggera +21.6° perc. +22.3° 0.32 mm 5.6 NNE max 9.7 Grecale 94 % 1016 hPa 23 cielo coperto +19.1° perc. +19.5° prob. 72 % 5.8 N max 7.6 Tramontana 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:32

