Meteo Treviglio, le previsioni per domani martedì 6 agosto

Le previsioni meteo a Treviglio per Martedì 6 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +30°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe aumentare leggermente a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 50-60%. Nel tardo pomeriggio e in serata, è prevista una leggera diminuzione delle temperature, ma il clima rimarrà piacevole e gradevole.

Durante la serata, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, garantendo una notte fresca e piacevole. È prevista la possibilità di qualche pioggia leggera verso le 22:00 e le 23:00, ma le precipitazioni saranno di modesta entità, con valori intorno ai 0.12-0.15mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Treviglio indicano una giornata all’insegna della stabilità e del clima piacevole. Le temperature si manterranno su valori estivi, con un leggero aumento dell’umidità nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello nel caso in cui si verificassero precipitazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 6.6 ENE max 6.8 Grecale 74 % 1011 hPa 4 poche nuvole +21.1° perc. +21.2° Assenti 3.1 E max 3.7 Levante 76 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 4 SSE max 3.5 Scirocco 67 % 1012 hPa 10 nubi sparse +28.1° perc. +29.3° prob. 13 % 8.9 SSE max 6.6 Scirocco 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +31.4° prob. 30 % 9.4 S max 7.7 Ostro 51 % 1010 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +32° prob. 36 % 7.9 SSE max 7.8 Scirocco 55 % 1009 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° prob. 61 % 2.9 E max 3.1 Levante 66 % 1010 hPa 22 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.15 mm 7.2 E max 9 Levante 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:39

