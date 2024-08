Meteo Treviglio, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Treviglio indicano un fine settimana con variazioni atmosferiche. Si alterneranno piogge leggere e moderate a momenti di sereno e nuvolosità. Le temperature rimarranno stabili, con valori massimi intorno ai +29°C. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni, soprattutto durante la notte di Sabato, per pianificare al meglio le attività del weekend.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Treviglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento soffierà a 5,1km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 6,5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.63mm e l’umidità sarà al 93% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura del 19%. Le temperature saliranno fino a +26,2°C, con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero a 6,3km/h proveniente dal Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 71% e una pressione di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,2°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero a 8,4km/h proveniente dal Sud. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 63% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,5°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento soffierà a 9,3km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 12,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.53mm, con un’umidità al 76% e una pressione di 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte a Treviglio ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche fino a 18,9km/h. Le precipitazioni saranno di 1.58mm e l’umidità sarà al 90% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà coperto con una copertura del 93%. Le temperature saliranno fino a +20,7°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero a 7,5km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’87% e una pressione di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature massime raggiungeranno i +20,1°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero a 5,8km/h proveniente dal Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’84% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

In serata il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si attesteranno sui +19,5°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 4,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.38mm, con un’umidità all’82% e una pressione di 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte a Treviglio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm e l’umidità sarà al 92% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +20,6°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero a 9,1km/h proveniente dal Nord. Le precipitazioni saranno di 0.34mm, con un’umidità all’92% e una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature massime raggiungeranno i +20,5°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero a 5,4km/h proveniente dal Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 90% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature si attesteranno sui +20,4°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento soffierà a 4,8km/h provenendo dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 4,7km/h. Le precipitazioni saranno di 0.12mm, con un’umidità all’89% e una pressione di 1011hPa.

