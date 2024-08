Meteo Treviso, le previsioni per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Treviso per Venerdì 23 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 40% e il 78%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una leggera brezza proveniente da Nord.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si schiarirà e dalle 06:00 in poi ci sarà un prevalere di cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 10km/h e proveniente prevalentemente da Sud.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 7%.

Alla sera, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra l’1% e il 12%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +23°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Treviso indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente nel fine settimana. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Treviso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 6.2 N max 6 Tramontana 78 % 1013 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 6.5 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.7° Assenti 4.2 NNE max 4.8 Grecale 68 % 1015 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +29.8° Assenti 5.3 S max 4.4 Ostro 56 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +31.5° prob. 7 % 6.8 SSO max 8.6 Libeccio 53 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29° perc. +30.9° prob. 18 % 9.1 SSE max 8.8 Scirocco 59 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 5.6 SSE max 6 Scirocco 71 % 1015 hPa 22 poche nuvole +23° perc. +23.4° prob. 4 % 6.3 NNO max 6.5 Maestrale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:00

