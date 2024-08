Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trieste per Domenica 18 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina si presenterà con piogge leggere, con una probabilità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Nel pomeriggio le nuvole saranno sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. In serata il cielo si presenterà nuovamente coperto, con possibilità di piogge leggere.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 92% e una temperatura di +23,8°C. La situazione migliorerà leggermente verso le 11:00, con nubi sparse e una temperatura di +29,7°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le nubi saranno sparse con una copertura del 35% e una temperatura di +29,4°C. La situazione si manterrà simile anche nelle ore successive, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

In serata, a partire dalle 18:00, sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa del 38% e una temperatura di +21,8°C. Le precipitazioni diminuiranno di intensità nelle ore successive, con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100% alle 19:00 e alle 20:00.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Trieste si prevede un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alla mattinata, con una diminuzione delle precipitazioni e una maggiore presenza di schiarite nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle piogge moderate previste per la serata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Trieste.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° prob. 23 % 7 ESE max 6.9 Scirocco 70 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.11 mm 6.4 ESE max 6.1 Scirocco 74 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +23.8° perc. +24.3° 0.43 mm 7.2 SE max 11.8 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +28° perc. +29.6° 0.27 mm 7.4 SO max 13.1 Libeccio 61 % 1008 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +31° prob. 44 % 15 OSO max 18.7 Libeccio 52 % 1007 hPa 15 nubi sparse +28.8° perc. +29.7° prob. 9 % 7.2 OSO max 9.4 Libeccio 52 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +21.8° perc. +22.5° 2.32 mm 15.2 SO max 24.2 Libeccio 93 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21.5° perc. +22.1° prob. 58 % 4.6 SE max 6.2 Scirocco 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.