Meteo Trieste, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

Giovedì 29 Agosto a Trieste si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e sera. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33,7°C nelle ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mitigare il caldo, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Meteo a Trieste per Giovedì 29 Agosto:

Notte:

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +24°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est favorirà un clima piacevole.

Mattina:

La mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di poche nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33°C. Il vento sarà debole e le probabilità di precipitazioni saranno basse.

Sera:

In serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est favorirà un clima piacevole e la probabilità di piogge sarà assente.

In base alle previsioni meteo, Giovedì 29 Agosto a Trieste si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi il mare e le bellezze della città. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le alte temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 8.7 ENE max 9.1 Grecale 69 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 8.3 ENE max 8.7 Grecale 69 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 7.5 ENE max 10.2 Grecale 63 % 1016 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +32.6° Assenti 2.6 NNE max 10.4 Grecale 39 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +33.4° Assenti 5 ONO max 10 Maestrale 34 % 1015 hPa 15 poche nuvole +31.5° perc. +31.7° prob. 3 % 5 SSO max 7.1 Libeccio 41 % 1015 hPa 18 poche nuvole +27.2° perc. +28.2° prob. 5 % 6.4 NE max 6.3 Grecale 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 10.2 ENE max 10.5 Grecale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:43

