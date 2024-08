Meteo Udine, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Udine indicano un Venerdì con cielo coperto al 100% durante la notte, temperature in aumento fino a +34,8°C nel pomeriggio con leggere probabilità di pioggia. Sabato, il mattino si presenta sereno, ma la pioggia è attesa in serata con un’umidità all’85%. Domenica, piogge intense nel pomeriggio e sera, con umidità al 96%. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni per affrontare al meglio le condizioni avverse.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a Udine, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura di +23,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 6,4km/h. La temperatura percepita sarà di +23,5°C. L’umidità si attesterà al 64% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse al 75% con una temperatura che raggiungerà i +28,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 4,2km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà al 40% con una temperatura massima di +34,8°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 10,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 10% con un’umidità al 36% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le nubi saranno sparse al 63% con una temperatura di +25,8°C. Il vento cambierà direzione a Est – Nord Est con una velocità di 5,2km/h. La probabilità di pioggia salirà al 33% con un’umidità al 66% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte, le nubi saranno sparse al 76% con una temperatura di +23,1°C e una leggera brezza da Nord – Nord Est a 8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 18% con un’umidità all’78% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, le nubi si diraderanno al 13% con una temperatura che raggiungerà i +27,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 4,3km/h con una probabilità di pioggia del 6%. L’umidità si attesterà al 64% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 10% con una temperatura massima di +34,4°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà a 15,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 35% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +22,3°C. Il vento cambierà direzione a Nord con una velocità di 3,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 100% con un’umidità all’85% e una pressione di 1010hPa.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 91% con una temperatura di +21,3°C e una brezza leggera da Nord Est a 6,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 55% con un’umidità all’87% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Al mattino, le nubi saranno sparse al 34% con una temperatura che si attesterà sui +20,8°C. Il vento soffierà da Nord Est a 5,5km/h con una probabilità di pioggia del 4%. L’umidità sarà all’88% con una pressione di 1008hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia diventerà più intensa con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura massima di +30,1°C. Il vento proveniente da Sud soffierà a 16,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 100% con un’umidità al 47% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

In serata, la pioggia continuerà con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di +19,2°C. Il vento cambierà direzione a Est – Sud Est con una velocità di 5,9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 72% con un’umidità al 96% e una pressione di 1007hPa.

In conclusione, il fine settimana a Udine si preannuncia variabile con precipitazioni previste soprattutto nella giornata di Domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

