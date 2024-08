Meteo Venafro, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Venafro per Venerdì 16 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al primo pomeriggio, quando si prevede cielo coperto con probabilità di piogge leggere. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 67% con temperature che raggiungeranno i +35,5°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 9,4km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si presenterà con cielo coperto con una copertura nuvolosa all’89%. Le temperature massime saranno di +38,6°C con venti che potranno raggiungere i 19,3km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 9%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, intorno ai +24,3°C, con venti leggeri provenienti da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Venafro indicano un aumento delle temperature durante la giornata, con cielo che passerà da parzialmente nuvoloso a coperto nel primo pomeriggio, per poi schiarirsi in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di protezione solare per fronteggiare il caldo intenso previsto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Venafro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° prob. 7 % 9.5 NNE max 8.3 Grecale 50 % 1016 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 5.3 NNE max 5 Grecale 52 % 1016 hPa 6 nubi sparse +29.4° perc. +29° Assenti 4 NE max 5.1 Grecale 40 % 1016 hPa 9 nubi sparse +35.5° perc. +34.6° Assenti 9.4 SO max 7.6 Libeccio 26 % 1016 hPa 12 nubi sparse +38.6° perc. +37° Assenti 16.8 SO max 12.3 Libeccio 18 % 1014 hPa 15 nubi sparse +36.3° perc. +34.7° prob. 4 % 16.2 SSO max 14.3 Libeccio 21 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +27.8° prob. 4 % 6.2 S max 6.4 Ostro 56 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:57

