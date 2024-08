Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Ventimiglia per Lunedì 26 Agosto prevedono una giornata con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà sui +26,6°C, con una percezione di calore di +26,6°C. Il vento soffierà a una velocità media di 10km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità relativa sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura del 13% e temperature che oscilleranno tra i +25,2°C e i +26°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 3,7km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 55% con precipitazioni leggere di 0.34mm. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest a 10km/h.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% e temperature intorno ai +26,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 7,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo a Ventimiglia per i prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per il pomeriggio di Lunedì 26 Agosto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +25.3° perc. +25.8° prob. 14 % 7.8 ENE max 8.7 Grecale 75 % 1014 hPa 3 poche nuvole +24.8° perc. +25.3° prob. 2 % 5.7 NNE max 5.2 Grecale 74 % 1013 hPa 6 poche nuvole +25.2° perc. +25.6° prob. 3 % 3.7 NNE max 3.5 Grecale 69 % 1014 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 16 % 5.9 SE max 5 Scirocco 70 % 1014 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 29 % 5 S max 5.7 Ostro 69 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.15 mm 5.4 SO max 6.6 Libeccio 70 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.23 mm 9.1 O max 10 Ponente 71 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +25.5° perc. +25.9° 0.24 mm 9.2 NNO max 9 Maestrale 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 20:11

