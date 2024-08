Meteo Verbania, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Verbania per Giovedì 29 Agosto prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori intorno ai 29,5°C verso le ore 09:00. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Est, con una velocità di circa 2,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime saranno attese intorno ai 31,7°C verso le ore 13:00, con venti sempre deboli provenienti da Sud.

In serata, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse verso le ore 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C e il vento sarà ancora debole, proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Verbania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° Assenti 9.8 NNO max 11.5 Maestrale 76 % 1020 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 9.4 NNO max 10.2 Maestrale 72 % 1020 hPa 7 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 6.4 NNO max 9.3 Maestrale 59 % 1019 hPa 10 cielo sereno +30.5° perc. +30.2° Assenti 5.6 S max 3.9 Ostro 39 % 1018 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +31.4° Assenti 8.4 S max 6 Ostro 37 % 1017 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +31.3° prob. 5 % 5.8 S max 7.5 Ostro 51 % 1016 hPa 19 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 7.9 NNO max 6.7 Maestrale 73 % 1018 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° Assenti 8.9 NNO max 8.1 Maestrale 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 20:04

