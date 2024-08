Meteo Verbania, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Verbania si prospetta una giornata caratterizzata da previsioni meteo mutevoli. Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 3-4%. Le temperature oscilleranno tra i +19,2°C e i +20,6°C, con una percezione termica leggermente superiore.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica subirà un cambiamento repentino. Dalle prime ore del mattino, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà progressivamente fino al 50% intorno alle 11:00. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C, ma la presenza delle piogge potrà rendere la percezione termica più gradevole.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, seppur con una minore intensità rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa sarà variabile, con valori che si attesteranno intorno al 20-30%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +30°C, garantendo un clima caldo e umido.

In serata, la situazione meteorologica a Verbania sarà ancora influenzata dalle precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si manterrà elevata, superando il 70% nelle ore notturne. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Verbania indicano una giornata instabile, con piogge intermittenti e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in continuo cambiamento e prepararsi adeguatamente per affrontare un clima variabile. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Verbania per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.6° prob. 32 % 8.5 NNO max 8.3 Maestrale 88 % 1016 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.7° prob. 28 % 8.6 NNO max 8.2 Maestrale 90 % 1015 hPa 6 cielo sereno +21.1° perc. +21.6° prob. 7 % 7.2 NNO max 9.4 Maestrale 87 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +28.8° perc. +30° 0.21 mm 5 SSE max 4.6 Scirocco 55 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +29.7° perc. +31.6° 0.43 mm 5.6 S max 8.3 Ostro 56 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +29.7° perc. +31.2° 0.31 mm 4.8 OSO max 5.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +25.1° prob. 56 % 6.2 NO max 5.9 Maestrale 75 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.41 mm 9.1 NNO max 9.3 Maestrale 86 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:26

