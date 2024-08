Meteo Vercelli, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Nel weekend a Vercelli, si prevedono condizioni meteorologiche generalmente stabili. Venerdì 2 Agosto, cielo sereno con temperature che variano da +20°C a +29,9°C. Sabato 3 Agosto, copertura nuvolosa con pioggia leggera durante la notte, temperature intorno ai +20°C. Domenica 4 Agosto, nuvolosità variabile con piogge leggere durante la notte, temperature stabili intorno ai +20°C. Ventilazione da Nord – Nord Est a Est – Sud Est con intensità moderata. Precipitazioni contenute e pressione atmosferica costante. Consigliata attenzione alle variazioni del vento e aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

Venerdì 2 Agosto

Nel weekend a Vercelli, Venerdì 2 Agosto, la situazione meteorologica si presenta con una copertura nuvolosa del 0% durante la notte. Le temperature si aggirano intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 8km/h. La percezione della temperatura si attesta sui +21°C. Non sono previste precipitazioni significative, solo una leggera pioviggine con un’intensità di 0.63mm. L’umidità relativa si attesta al 93% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa rimane al 1% con un cielo sereno. Le temperature salgono fino a +21°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,8km/h. L’umidità si attesta all’91% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimane sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature aumentano fino a +29,9°C, con una percezione di +32,9°C. Il vento soffia da Sud Ovest a una velocità di 4,5km/h. L’umidità relativa si attesta al 61% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, la situazione rimane stabile con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature scendono a +24,2°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffia da Nord – Nord Est a una velocità di 6,7km/h. L’umidità relativa si attesta all’81% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Nel weekend a Vercelli, Sabato 3 Agosto, la situazione meteorologica durante la notte presenta una copertura nuvolosa del 61% con pioggia leggera. Le temperature si mantengono intorno ai +20°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento soffia da Nord – Nord Est a una velocità di 7,8km/h. Sono previste precipitazioni con un’intensità di 0.49mm. L’umidità relativa si attesta all’86% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attesta al 40% con nubi sparse. Le temperature salgono fino a +20,3°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,3km/h. L’umidità si attesta all’87% con una pressione di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenta sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungono i +29,3°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento soffia da Sud Est a una velocità di 2,1km/h. L’umidità relativa si attesta al 59% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, la situazione rimane stabile con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attestano sui +22,7°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffia da Est – Nord Est a una velocità di 3,3km/h. L’umidità relativa si mantiene all’83% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Nel weekend a Vercelli, Domenica 4 Agosto, la situazione meteorologica durante la notte presenta una copertura nuvolosa del 8% con pioggia leggera. Le temperature si mantengono intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffia da Nord a una velocità di 11,2km/h. Sono previste precipitazioni con un’intensità di 0.51mm. L’umidità relativa si attesta al 94% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attesta al 12% con poche nuvole. Le temperature salgono fino a +19,3°C, con una percezione di +19,6°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,5km/h. L’umidità si attesta all’90% con una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenta con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature raggiungono i +28,7°C, con una percezione di +30,7°C. Il vento soffia da Est – Sud Est a una velocità di 1,8km/h. L’umidità relativa si attesta al 61% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, la situazione rimane stabile con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si attestano sui +24,4°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffia da Est a una velocità di 2,5km/h. L’umidità relativa si mantiene al 77% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il weekend a Vercelli si preannuncia con condizioni meteorologiche generalmente stabili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le precipitazioni saranno limitate e non dovrebbero influenzare significativamente le attività all’aperto. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti in caso di cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche.

