Meteo Verona, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo a Verona per Giovedì 22 Agosto mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Al mattino, dalle prime ore del giorno fino a metà mattina, ci saranno poche nuvole con una copertura intorno al 10-15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est e una velocità del vento intorno ai 5-6 km/h. L’umidità sarà intorno al 65-70%.

Nel pomeriggio, a partire dalle prime ore del pomeriggio fino al tardo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà sempre proveniente da Sud, con intensità intorno ai 7-8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 47-48%.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’80-90%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Nord Est, con una brezza leggera intorno ai 6-7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69-71%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento della copertura nuvolosa e delle probabilità di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23° perc. +23.2° prob. 10 % 10.1 NE max 14.8 Grecale 69 % 1014 hPa 4 poche nuvole +22.3° perc. +22.4° prob. 6 % 7.4 ENE max 8.7 Grecale 70 % 1014 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 6 % 3.4 SE max 5.7 Scirocco 58 % 1014 hPa 10 poche nuvole +29.2° perc. +29.7° prob. 9 % 7.2 S max 8 Ostro 49 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.2° perc. +30.8° prob. 13 % 6.8 S max 7.6 Ostro 47 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.2° perc. +30.1° prob. 20 % 6.7 SE max 7.9 Scirocco 51 % 1012 hPa 19 nubi sparse +24.7° perc. +24.9° Assenti 6.4 E max 11.1 Levante 65 % 1013 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +23.2° Assenti 5.7 NE max 6.3 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:07

