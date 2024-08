Meteo Verona, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Verona prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C nel corso del pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 7,3km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i +28°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Est, ma con una lieve intensificazione rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con un cielo che potrà presentare nubi sparse ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, mentre l’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente.

In serata, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Tuttavia, verso le ore notturne è prevista la possibilità di qualche pioggia leggera, che potrebbe portare a una leggera diminuzione delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Verona indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperature elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla possibile comparsa di piogge leggere durante la serata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 6.2 NNE max 6.5 Grecale 67 % 1011 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +23.1° Assenti 5.3 NE max 5.5 Grecale 68 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.2 SSE max 2.4 Scirocco 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +30.7° prob. 6 % 8.4 SSE max 7.3 Scirocco 53 % 1012 hPa 13 nubi sparse +30.9° perc. +32.3° prob. 39 % 6.7 S max 7.3 Ostro 49 % 1011 hPa 16 poche nuvole +30.9° perc. +32.5° prob. 36 % 4.8 SSE max 6 Scirocco 50 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 41 % 6.2 ESE max 8.9 Scirocco 70 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +23.5° perc. +24° 0.47 mm 5.1 NE max 7.1 Grecale 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.