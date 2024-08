Meteo Vibo Valentia, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia indicano una settimana all’insegna della stabilità. Temperature costanti, cieli sereni con lievi variazioni nelle coperture nuvolose e nelle velocità del vento. Non sono previste precipitazioni significative, garantendo un clima piacevole per godersi le giornate estive.

Lunedì 26 Agosto

Lunedì 26 Agosto si prospetta con cielo sereno durante la notte, con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 3,7km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche fino a 6,9km/h. L’umidità sarà al 86% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +25,4°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 9,9km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,3km/h. L’umidità diminuirà al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento soffierà a 14km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 13,1km/h. C’è una probabilità del 10% di precipitazioni, con un’umidità al 58%.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 1%. Le temperature scenderanno a +21,6°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, a 2,6km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 82%.

Martedì 27 Agosto

Martedì 27 Agosto inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento sarà leggero, a 2,6km/h proveniente dal Sud, con raffiche fino a 4,2km/h. L’umidità sarà al 85% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Al mattino, il cielo sarà ancora coperto con nubi sparse al 35%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di +21°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,5km/h da Est – Sud Est, con raffiche fino a 7km/h. L’umidità sarà al 60%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura al 84%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,7°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,9km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, con un’umidità al 42%.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +21,8°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, a 2km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità sarà al 62%.

Mercoledì 28 Agosto

Mercoledì 28 Agosto si aprirà con un cielo coperto al 90% durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura al 35%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggermente più intenso, a 7,5km/h da Est – Sud Est, con raffiche fino a 7km/h. L’umidità sarà al 60%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura al 83%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,7°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 9,9km/h. L’umidità sarà al 42%.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, a 1,6km/h da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 5,2km/h. L’umidità sarà al 68%.

Giovedì 29 Agosto

Giovedì 29 Agosto inizierà con nubi sparse durante la notte, con una copertura nuvolosa al 31%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,3°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà leggero, a 2,5km/h proveniente dal Sud – Sud Est, con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà leggero, a 4,6km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 5,4km/h. L’umidità sarà al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà leggero, a 3,3km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità sarà al 64%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà leggero, a 0,9km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità sarà al 67%.

In conclusione, la settimana a Vibo Valentia si preannuncia con temperature piuttosto stabili e condizioni meteorologiche generalmente serene, con solo lievi variazioni nelle coperture nuvolose e nelle velocità del vento. Sembra che non siano previste precipitazioni significative, mantenendo un clima piacevole e ideale per godersi le giornate estive.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.