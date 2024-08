Meteo Vico Equense, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vico Equense per Domenica 4 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del sole splendente. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature gradevoli, con una leggera brezza che soffierà da Sud Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una leggera brezza che favorirà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole sarà il protagonista indiscusso, con un cielo completamente sereno e temperature che raggiungeranno i +30°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 20km/h.

La sera proseguirà con condizioni meteo stabili, un cielo limpido e temperature intorno ai +29°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà leggero, mantenendo un’atmosfera piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Vico Equense indicano una giornata estiva tipica, con sole, temperature gradevoli e vento leggero. È il momento ideale per godersi una giornata all’aria aperta e approfittare delle bellezze di questa località costiera. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vico Equense per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.5° perc. +30.3° Assenti 3 NNO max 4.8 Maestrale 75 % 1009 hPa 3 nubi sparse +26.8° perc. +28.7° Assenti 3.6 E max 4.5 Levante 73 % 1008 hPa 6 poche nuvole +27.3° perc. +29.3° Assenti 4.8 SE max 5.1 Scirocco 69 % 1009 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +31.3° Assenti 6.1 SSO max 5.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 12 cielo sereno +30.1° perc. +33.1° Assenti 12.5 OSO max 10.6 Libeccio 60 % 1009 hPa 15 cielo sereno +30° perc. +32.5° prob. 4 % 19.1 ONO max 20.6 Maestrale 59 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +31.1° prob. 10 % 15.3 NO max 18.3 Maestrale 58 % 1009 hPa 21 cielo sereno +28.1° perc. +30° Assenti 10.8 NO max 12.4 Maestrale 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:11

