Meteo Vico Equense, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Vico Equense, le previsioni meteo prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori massimi intorno ai +28-29°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno sui +25-26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest e velocità del vento attorno ai 9-11km/h.

Al risveglio, nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-4%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +27-28°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 5-7km/h.

Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità intorno al 3%. Le temperature massime si attesteranno sui +28-29°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest e velocità attorno ai 15-16km/h.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 15-16%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +26-27°C. Possibili piogge leggere con una probabilità del 11-16%.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Vico Equense, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 9.3 ONO max 11.1 Maestrale 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 6.2 O max 9.1 Ponente 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 5.4 O max 9 Ponente 69 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.2° perc. +28.4° Assenti 7.3 OSO max 8.9 Libeccio 62 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +27.9° perc. +29.5° 0.12 mm 13.9 OSO max 12.9 Libeccio 62 % 1011 hPa 15 cielo sereno +27.8° perc. +29.6° prob. 39 % 12.9 O max 12.4 Ponente 64 % 1011 hPa 18 poche nuvole +27.2° perc. +29.1° prob. 42 % 7.3 ONO max 7.1 Maestrale 68 % 1011 hPa 21 poche nuvole +26.8° perc. +28.5° prob. 36 % 3.9 NO max 4.5 Maestrale 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:47

