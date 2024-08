Meteo Vigevano, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vigevano per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che si aggireranno intorno ai +19°C durante la notte e saliranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C nel corso della mattina. Nel pomeriggio, con l’arrivo di eventuali schiarite, le temperature potrebbero attestarsi intorno ai +23°C.

I venti soffieranno principalmente da direzione Est – Sud Est con intensità variabile, che potrà raggiungere i 16-23 km/h durante il pomeriggio. Le raffiche di vento saranno più sostenute nel pomeriggio, con valori intorno ai 15-23 km/h.

Le probabilità di precipitazioni saranno generalmente basse, con valori che si attestano intorno al 1-9% nel corso della giornata. Le precipitazioni sono previste assenti per l’intera giornata.

L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 80-85% durante la notte e la mattina, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata fino al 57-72% nel pomeriggio.

La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008-1013hPa per l’intera giornata.

In base alla situazione attesa per Lunedì 19 Agosto, possiamo concludere che a Vigevano ci aspetta una giornata con cielo coperto, temperature gradevoli e venti moderati. Le precipitazioni saranno assenti e le condizioni meteo dovrebbero rimanere stabili per i prossimi giorni. Resta comunque consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° prob. 51 % 7 ONO max 12.2 Maestrale 85 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 24 % 2.4 NO max 5.8 Maestrale 78 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 22 % 2.7 SO max 4 Libeccio 79 % 1010 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 3.7 ESE max 5.2 Scirocco 71 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° prob. 1 % 8.6 SE max 7.7 Scirocco 57 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 6 % 9.8 ESE max 16.5 Scirocco 74 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 6 % 10.2 E max 20.2 Levante 82 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.9° Assenti 5.7 NNE max 6.5 Grecale 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.