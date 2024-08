Meteo Vigevano, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Vigevano indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 99%, con temperature che si attesteranno intorno ai +26,8°C. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, con cielo coperto e temperature che potrebbero raggiungere i +33,8°C. In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature intorno ai +25°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%, e le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C. La direzione del vento sarà prevalente da Ovest – Sud Ovest con una velocità che varierà tra i 1,6km/h e i 4,5km/h.

Le previsioni del tempo indicano che potrebbero verificarsi delle raffiche di vento leggere, ma le precipitazioni sono previste come assenti. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 45% e il 62% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016hPa.

In base alla situazione attesa per Sabato 31 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate nel pomeriggio e di essere preparati a condizioni di cielo coperto per gran parte della giornata. Per ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo a Vigevano, si consiglia di consultare fonti ufficiali e di tenersi informati sulle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 3.1 NNO max 5.8 Maestrale 56 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 0.7 S max 4.1 Ostro 62 % 1016 hPa 7 cielo coperto +25° perc. +24.9° Assenti 3.2 NE max 6.1 Grecale 54 % 1017 hPa 10 cielo coperto +30.4° perc. +30.2° Assenti 5.4 E max 6.7 Levante 40 % 1017 hPa 13 cielo coperto +33.7° perc. +33.4° prob. 3 % 4.6 SE max 4.6 Scirocco 33 % 1015 hPa 16 cielo coperto +32° perc. +32.2° prob. 7 % 7.7 S max 9.1 Ostro 39 % 1014 hPa 19 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.6 OSO max 8.4 Libeccio 46 % 1015 hPa 22 cielo coperto +24.3° perc. +24.2° Assenti 2.9 O max 5.4 Ponente 54 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:59

