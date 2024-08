Meteo Vignola, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Vignola si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est, con temperature intorno ai +20°C e un’umidità del 73%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con punte di +32°C intorno alle ore 10:00 e 11:00.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Vignola, con temperature che si manterranno elevate, attorno ai +33°C. Il vento soffierà leggero da Ovest – Sud Ovest, con una velocità intorno ai 15km/h. L’umidità si attesterà intorno al 22%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012hPa.

Verso sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente. Le temperature si abbasseranno, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +21°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est soffierà a una velocità di circa 4km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Vignola indicano una giornata estiva con cielo sereno al mattino, temperature in aumento durante la giornata e nubi sparse verso sera. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature gradevoli e venti leggeri. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Vignola.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +19.9° Assenti 2.1 ENE max 3.6 Grecale 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.7 ENE max 4.8 Grecale 73 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 1.1 ENE max 1.4 Grecale 59 % 1013 hPa 9 cielo sereno +30.8° perc. +30° Assenti 6.6 SO max 8.3 Libeccio 34 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +31.4° Assenti 14.1 SO max 12.4 Libeccio 23 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +30.2° Assenti 16 OSO max 11.6 Libeccio 27 % 1012 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +23.6° Assenti 3 NO max 3.7 Maestrale 50 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 3.9 NE max 4.3 Grecale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.