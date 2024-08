Meteo Viterbo, le previsioni per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Domenica 4 Agosto a Viterbo si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est.

Durante la mattina il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +35°C verso le ore centrali del giorno. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da Est a Sud Est.

Nel pomeriggio le nubi sparse faranno la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative.

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 78%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +21°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Viterbo, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature massime, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 3 % 3.9 NE max 4.4 Grecale 78 % 1010 hPa 3 poche nuvole +18.8° perc. +18.8° Assenti 5.6 NE max 6.4 Grecale 80 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 6 ENE max 8.8 Grecale 63 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.7° perc. +32.2° Assenti 4.5 SSE max 6.6 Scirocco 34 % 1010 hPa 12 cielo sereno +35.9° perc. +35.3° Assenti 10.4 SO max 11.4 Libeccio 27 % 1008 hPa 15 nubi sparse +31° perc. +31.2° Assenti 13.5 SO max 14.3 Libeccio 42 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +26.8° perc. +27.6° 0.11 mm 8.1 OSO max 13.1 Libeccio 56 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.15 mm 2.8 OSO max 3.8 Libeccio 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:24

