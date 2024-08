Meteo Viterbo, le previsioni per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Viterbo si prevedono condizioni meteo variabili, con un’alternanza tra cielo sereno, nubi sparse e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +18,5°C e i +35,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare a precipitazioni moderate. La situazione meteorologica si complicherà ulteriormente nella sera, con piogge più intense e persistenti.

Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero iniziare nel primo pomeriggio, intensificandosi nel tardo pomeriggio e proseguendo per tutta la serata. Si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa durante la notte, ma con ancora possibilità di piogge leggere.

In base alla situazione attesa per Martedì 27 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di essere preparati a condizioni meteorologiche variabili. Per i prossimi giorni a Viterbo, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattarsi alle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +21.5° Assenti 5 NE max 5.2 Grecale 63 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 1 % 6.1 NE max 7.4 Grecale 67 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23° prob. 7 % 5.8 NE max 8.7 Grecale 57 % 1013 hPa 9 poche nuvole +31.4° perc. +30.6° prob. 10 % 6.2 ENE max 8.5 Grecale 34 % 1014 hPa 12 nubi sparse +35.4° perc. +34.3° Assenti 1.9 SE max 7.9 Scirocco 25 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +27.1° perc. +27.7° 1.13 mm 12 O max 25.2 Ponente 53 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.55 mm 6.6 NE max 9.1 Grecale 78 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° prob. 30 % 8.3 ENE max 15.9 Grecale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:49

