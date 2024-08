Milano: giudici, ‘Pifferi bugiarda, evidente tentativo di deresponsabilizzazione?

MeteoWeb

Milano, 8 ago. (Adnkronos) – Alessia Pifferi, condannata all?ergastolo per l?omicidio volontario della figlia Diana di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022 a Milano, ha avuto un atteggiamento processuale valutato ?negativamente? dai giudici della prima corte d?Assise di Milano, segnato da ?un evidente tentativo di deresponsabilizzazione, condotto anche adducendo circostanze oggettivamente e scientemente false, sintomatico di carente rielaborazione critica del proprio agito omicidiario? si legge nelle motivazioni della sentenza del 13 maggio scorso.

?Particolarmente significativo? viene ritenuto l?atteggiamento dell?imputata nei confronti del compagno, ?in sostanza accusato di esser stato l’artefice ?morale? dell’accaduto: non perdeva occasione l’imputata, nel corso del suo esame dibattimentale, per sottolineare come lui non accettasse la presenza di Diana e come la bambina per lui fosse ?un intralcio?, come proprio a seguito di un litigio con l’uomo, che l’aveva anche intimorita, avesse desistito dal proposito di rientrare a casa lunedì 18 luglio?. La realtà processuale è diversa e ai giudici mostra una donna capace di mentire e di lasciare sola, per quasi sei giorni, la figlia Diana.

