Londra, 11 ago. (Adnkronos) – Almeno cinque membri delle milizie filo-iraniane sono rimasti feriti in un attacco con un drone nella città di Al Bukamal, in Siria, vicino al confine con l’Iraq. Lo ha riferito l’Osservatorio per i diritti umani, un gruppo di opposizione siriano con sede nel Regno Unito.

